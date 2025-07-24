Иркутский губернатор пошел на мир с политэлитами ради победы на выборах

Иркутскому губернатору Кобзеву пришлось примириться с политэлитами ради победы на выборах главы региона. Для этого он поехал в трехдневное турне в Братск. Город вновь стал точкой напряжения, там высок риск протестного голосования, сообщил URA.RU близкий к местным властям инсайдер.
В 2024 году после избрания нового градоначальника второй по численности населения населенный пункт области перешел под влияние группы сенатора Андрея Чернышева. Его ставленник Александр Дубровин со скандалом победил кандидата-единоросса Сергея Серебренникова, которого поддерживал Кобзев.
«Рейтинг Кобзева в регионе высокий, однако протестные территории могут испортить результат голосования. В Братске из-за большого количества проблем, переносов срока сдачи социальных объектов и недостаточной помощи областной столицы есть недовольство, которое может отразиться на итоге выборов», — сообщил источник из Братска.
Опасаясь очередных «сюрпризов», Кобзев провел встречи с некоторыми «держателями» местного админресурса, с кем ранее был в конфликте. Среди них — Андрей Чернышев, который, по нашей информации, владеет колоссальной мобилизационной базой избирателей. По данным агентства, он заверил губернатора в поддержке. Попадет ли снова политик за это в сенаторскую тройку — остается интригой.
Собеседник агентства сообщил, что встреча также прошла с руководством Братского алюминиевого завода. Предприятие принадлежит компании «Русал», которую основал миллиардер Олег Дерипаска. Еще недавно структуры предпринимателя были в конфликте с губернатором, однако, по нашим данным, разногласия удалось потушить на период выборов.
Ранее URA.RU сообщало о перемирии между Кобзевым и группой Красноштановых, которая представлена в Иркутской городской и областной думах, и даже в Госдуме. Предприниматели, ранее воевавшие с местными властями, пошли на диалог ради попадания в Госдуму в 2026 году.
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