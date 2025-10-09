«Киев не тяготеет к миру»: Песков рассказал о ситуации в урегулировании украинского конфликта

Песков заявил, что Украина не тяготеет к миру с Россией
Песков рассказал, как двигается процесс по урегулированию украинского конфликта
Песков рассказал, как двигается процесс по урегулированию украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

В урегулировании конфликта на Украине намечена пауза. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, сейчас обозначилась серьезная пауза в процессе диалога», — заявил представитель Кремля журналистам, ссылаясь на отсутствие реакции со стороны Киева на предложения по проекту документов и работе профильных групп. Цитата по РИА «Новости».

Украина не демонстрирует стремления к мирному урегулированию ситуации. По словам Пескова, что украинское руководство продолжает делать ставку на военное решение конфликта, несмотря на объективные обстоятельства на линии соприкосновения.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что конфликт между Россией и Украиной будет урегулирован в ближайшее время. Американский лидер отметил, что Вашингтон прилагает значительные усилия для поиска дипломатических путей разрешения ситуации.

