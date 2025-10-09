Путин назвал российскую военную базу в Таджикистане гарантом безопасности

Президент России Владимир Путин назвал российскую военную базу одним из ключевых гарантов безопасности как для самого Таджикистана, так и для всего региона Центральной Азии. Такое заявление российский лидер сделал для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров.
«Гарантом безопасности в Таджикистане и во всем регионе является в том числе дислоцированная в республике 201-я российская военная база», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет играет значимую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе Центральной Азии. Глава российского государства также заявил о неизменной готовности Москвы к дальнейшему развитию сотрудничества с Душанбе.
Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что Россия и Таджикистан занимают схожие позиции по ключевым вопросам международной повестки. По его словам, Российская Федерация играет значимую роль в обеспечении стабильности в Центральной Азии. Глава государства также отметил, что в ходе переговоров с Эмомали Рахмоном были рассмотрены различные аспекты международной и региональной политики.
Ранее Путин в ходе переговоров с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном отметил, что взаимодействие между Россией и Таджикистаном развивается поступательно, полностью соответствуя формату и значимости государственного визита. Глава российского государства также подчеркнул, что обе страны выступают надежными союзниками, а Москва придает особую важность развитию партнерских связей с Душанбе. Он также поблагодарил Рахмона за пристальное внимание, которое власти Таджикистана уделяют русскому языку и культуре в стране.
Президент Таджикистана, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российско-таджикские отношения характеризуются устойчивой положительной динамикой, а между государствами поддерживается конструктивный политический диалог. Кроме того, Рахмон акцентировал внимание на том, что Москва и Душанбе продолжают укреплять сотрудничество в сфере безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.