Путин поблагодарил Рахмона за внимание к русскому языку в Таджикистане

Президент России Владимир Путин выразил благодарность таджикистанскому коллеге Эмомали Рахмону за пристальное внимание, которое власти Таджикистана уделяют русскому языку и культуре в стране. Об этом глава российского государства заявил в ходе встречи лидеров двух стран, которая состоялась в Душанбе.
"Особенно хочу поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ: пять школ, по-моему, открыли. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне", — сказал Путин во время беседы с Рахмоном. Трансляция встречи велась на телеканале "Россия 24".
Глава российского государства отметил, что в российских высших учебных заведениях обучаются граждане Таджикистана. Президент РФ пообещал и дальше подходить с максимальным вниманием к данной области.
«Студенты из Таджикистана учатся в вузах Российской Федерации, здесь и филиалы работают. Мы будем самым внимательным образом относиться и к этой сфере деятельности», — подчеркнул российский лидер.
В ходе этой же встречи Путин ранее отметил, что взаимодействие между Россией и Таджикистаном развивается поступательно, полностью соответствуя формату и значимости государственного визита. Глава российского государства также подчеркнул, что обе страны выступают надежными союзниками, а Москва придает особую важность развитию партнерских связей с Душанбе.
Президент Таджикистана, в свою очередь, выразил уверенность в том, что российско-таджикские отношения характеризуются устойчивой положительной динамикой, а между государствами поддерживается конструктивный политический диалог. Кроме того, Рахмон акцентировал внимание на том, что Москва и Душанбе продолжают укреплять сотрудничество в сфере безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.