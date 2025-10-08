Синоптики пообещали пермякам снег на следующей неделе

С 13 октября в Пермском крае ожидается усиление циклонической деятельности, что приведет к осадкам в виде дождя и мокрого снега. По данным синоптиков, 14–15 октября существует высокая вероятность временного образования снежного покрова.
«В регионе завершается период сухой и теплой погоды. В пятницу, 10 октября, над территорией Пермского края сформируется барическое противостояние между циклоном, расположенным над Северной Атлантикой, и антициклоном, находящимся в районе Таймыра. В результате западных потоков в средней тропосфере в регион начнет поступать влажная воздушная масса. Ожидается увеличение облачности и небольшие дожди, преимущественно в северных районах края», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в telegram-канале.
Ветер будет юго-восточного направления. Ночью его скорость составит 1–6 м/с, днем — 4–9 м/с. Температурный режим сохранится выше климатической нормы. В ночные часы 1…6°С, при прояснениях возможно понижение до -4°С, в Перми — 1…3°С. Днем температура будет колебаться от 10 до 15°С, на севере — 6…8°С, в Перми — 12…14°С.
В субботу, 11 октября, противостояние атмосферных вихрей усилится. Небольшие осадки ожидаются на востоке региона, при этом барические градиенты возрастут, что приведет к увеличению скорости ветра. Ночью до 5–10 м/с, днем — до 9–14 м/с, направление ветра сохранится юго-восточным. С северо-востока начнет поступать арктический воздух, что обусловит снижение температуры. Ночью до 0...5°С, в горах — до -2°С, днем — до 1…6°С, на юго-западе — до 10…12°С. В Перми в течение суток существенных осадков не прогнозируется, температура будет находиться в диапазоне от 3 до 6°С.
В воскресенье, 12 октября, антициклон начнет смещать фронтальную зону с незначительными осадками в юго-западном направлении. В отдельных районах на крайнем юге возможны кратковременные осадки. Ветер сохранит юго-восточную составляющую и будет умеренным, на востоке региона днем возможны порывы до 15–17 м/с. Поступление холодного воздуха продолжится, температурный фон окажется немного ниже климатической нормы. Ночью —5…0°С, на юго-западе 1…3°С, в Перми около 0°С. Дневные температуры составят 1…6°С, в Перми не превысят 4°С.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.