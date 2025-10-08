В Кишертском округе Пермского края выберут нового мэра

В Кишертском муниципальном округе (Пермский край) началась процедура конкурсного отбора на должность главы муниципалитета. Документы от претендентов будут приниматься с 14 октября по 17 ноября.
«Защита проектов по развитию округа запланирована на 25 ноября и пройдет в рамках конкурсных испытаний. Такое решение было принято депутатами думы Кишертского муниципального округа на заседании, которое состоялось 9 октября», — сообщает telegram-канал «На местах».
В начале октября аналогичный конкурс по отбору главы стартовал и в Частинском округе. Прием документов от потенциальных участников там проходит с 4 октября по 5 ноября. Презентация программ развития территории назначена на 20 ноября и станет частью конкурсного испытания.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.