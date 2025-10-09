США восхитились российской армией из-за ситуации в зоне СВО

Россия извлекла важные уроки из событий на Украине и провела масштабную модернизацию своей армии. Об этом сообщает американское издание Foreign Affairs.
«Армия России превратилась в вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным войнам», — пишет Foreign Affairs. В публикации подчеркивается, что российское командование сумело создать сложную экосистему обучения, охватывающую не только солдат и офицеров, но и оборонную промышленность, а также ведущие университеты страны. Такой подход позволил внедрить новые тактики ведения боевых действий и обновить учебные программы для всех уровней командования.
Одним из наиболее заметных изменений стало появление у российской армии новых видов вооружения, в частности БПЛА. На фоне этих изменений, по мнению Foreign Affairs, Украина может столкнуться с еще большими трудностями и потерями. В статье говорится, что в ближайшие месяцы украинским военным предстоит противостоять новым, более быстрым и многочисленным атакам российских беспилотников.
Ранее в районе Купянска ВСУ понесли значительные потери, число которых превысило 2,5 тысячи военнослужащих. Подразделения российской армии сумели прорвать оборонительные рубежи противника, продвинувшись на расстояние более двух километров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.