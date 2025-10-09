Украина потеряла тысячи человек в боях за Купянск и все равно проигрывает

ВСУ потеряли более 2500 человек под Купянском
ВС РФ эвакуировали малую часть мирного населения, указано в материале
ВС РФ эвакуировали малую часть мирного населения, указано в материале
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины во время столкновений под городом Купянск потеряли более двух тысяч солдат. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Украинские силы (ВСУ) несут критические потери, превысившие 2500 человек в ходе недавних столкновений», — указано в материале Life, которые приводят информацию канала Shot. Тем временем ВС РФ продавили оборону на более чем в два километра.

Также в материале указано, что российские солдаты эвакуировали малую часть мирного населения. От них они также получают информацию о позициях украинских формирований.

Ранее поступала информация о неудавшейся операции ВСУ по перебросу военных под Купянск. Отмечается, что произошло это из-за серьезного физического истощения и обезвоживания. Об этом сообщали в российских силовых структурах. Судя по информации, несмотря на физическое состояние бойцов ВСУ их продолжают посылать в город для контратак.

Вооруженные силы Украины во время столкновений под городом Купянск потеряли более двух тысяч солдат. Об этом сообщили новостные telegram-каналы. «Украинские силы (ВСУ) несут критические потери, превысившие 2500 человек в ходе недавних столкновений», — указано в материале Life, которые приводят информацию канала Shot. Тем временем ВС РФ продавили оборону на более чем в два километра. Также в материале указано, что российские солдаты эвакуировали малую часть мирного населения. От них они также получают информацию о позициях украинских формирований. Ранее поступала информация о неудавшейся операции ВСУ по перебросу военных под Купянск. Отмечается, что произошло это из-за серьезного физического истощения и обезвоживания. Об этом сообщали в российских силовых структурах. Судя по информации, несмотря на физическое состояние бойцов ВСУ их продолжают посылать в город для контратак.
