Украина потеряла тысячи человек в боях за Купянск и все равно проигрывает

Вооруженные силы Украины во время столкновений под городом Купянск потеряли более двух тысяч солдат. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.
«Украинские силы (ВСУ) несут критические потери, превысившие 2500 человек в ходе недавних столкновений», — указано в материале Life, которые приводят информацию канала Shot. Тем временем ВС РФ продавили оборону на более чем в два километра.
Также в материале указано, что российские солдаты эвакуировали малую часть мирного населения. От них они также получают информацию о позициях украинских формирований.
Ранее поступала информация о неудавшейся операции ВСУ по перебросу военных под Купянск. Отмечается, что произошло это из-за серьезного физического истощения и обезвоживания. Об этом сообщали в российских силовых структурах. Судя по информации, несмотря на физическое состояние бойцов ВСУ их продолжают посылать в город для контратак.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.