Путин сдержал обещания, которые Россия дала в 90-е

Президент России Владимир Путин государственным визитом в Душанбе напомнил партнерам на постсоветском пространстве, что важно дружить, а не просто декларировать дружбу. На переговорах на высшем уровне 9 октября лидеры обеих стран отметили, что все договоренности и цели, о которых государства договорились еще в 1993 году, выполняются. Такая встреча как раз перед переговорами с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и двумя саммитами с участием стран СНГ — повод показать пример доверительных отношений другим, не столь последовательным партнерам, говорят эксперты.
Значительную часть торжественной церемонии встречи на площади у «Дворца нации» Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон уделили приветствию участников делегаций. Потому что только в российской было около 20 человек, и столько же — в таджикской. Чуть позже в рамках госвизита они подпишут полтора десятка межправительственных и межведомственных соглашений. Документы касаются трудовой миграции, транспортной сферы, образования, увеличения объемов взаимной торговли, сотрудничества между нацгвардиями и других направлений.
Поднявшись по лестнице дворца, Путин и Рахмон задержались немного на крыльце, откуда открывался вид не только на построившийся на площади почетный караул, но и на столицу Таджикистана. Затем зашли в здание и провели встречу тет-а-тет. Путин отметил, что статус «государственный визит», который отличает его от предыдущих рабочих и официальных поездок российского президента в Душанбе, — не просто формальность.
«Все это связано с определенной внешней стороной дела, с протокольной. Но суть наших отношений соответствует внешней атрибутике. Мы выполняем все договоренности и все фундаментальные цели, заложенные еще в договоре о дружбе 1993 года», — сказал российский президент.
Он согласился с Рахмоном, что сотрудничество между странами развивается позитивно по всем направлениям. Рост торгового оборота РФ с Таджикистаном в прошлом году составил более 7%, а за семь месяцев нынешнего — уже 17%.
Отдельно Путин отметил совместную работу в сфере безопасности, учитывая «ту непростую ситуацию, которая складывается в регионе». Он заверил Рахмона, что Россия «безусловно, будет выполнять все союзнические обязательства». И поблагодарил таджикистанского коллегу за «внимательное отношение к русской культуре и языку». Которое, кстати, сразу заметно — в Душанбе много вывесок, надписей на русском и часто звучит понятная гостю из России речь.
На встрече уже в расширенном составе Рахмон заявил, что Россия для Таджикистана — один из основных политических и экономических партнеров. Он выразил уверенность, что подписанные документы «придадут новый импульс» сотрудничеству между двумя странами. А Путин поблагодарил президента Таджикистана за неформальную встречу накануне вечером.
«Мы в дружеской обстановке смогли спокойно, за чашкой чая поговорить обо всем, что нас волнует, и о наиболее перспективных направлениях развития нашего взаимодействия», — сказал российский лидер.
По итогам переговоров президенты двух стран подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В нем говорится, что Россия и Таджикистан продолжат принимать комплекс мер по сохранению и всестороннему развитию российско-таджикистанских отношений, основанных на взаимном доверии и искренней дружбе. Москва и Душанбе будут поддерживать регулярные политические контакты на разных уровнях — от президентов до регионов. А на международных площадках продолжат оказывать взаимную поддержку инициативам друг друга.
Также страны признали растущие риски новых региональных и глобальных конфликтов. Путин и Рахмон призвали мировое сообщество консолидировать усилия для снижения напряженности, разрешения действующих и предотвращения новых кризисов.
В программе визита Владимира Путина в Душанбе 9 октября также встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и участие в саммите «Центральная Азия — Россия». А 10 октября в столице Таджикистана пройдет Совет глав государств СНГ, где также выступит российский лидер.
Таджикистан неслучайно стал местом такого важного по статусу визита и площадкой сразу для двух саммитов с участием России, уверен руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
Пока бывшие советские страны разворачиваются то к РФ, то к Китаю, то к Западу, отношения между Москвой и Душанбе никогда не были конъюнктурными — они последовательны и нацелены на решение долгосрочных вопросов, подчеркнул политолог.
«Риторика и статус визита подчеркивают долгосрочный характер сотрудничества. Оно развивается в разных направлениях и рассчитано на десятилетия вперед», — говорит Киреев.
Роль партнеров на постсоветском пространстве и в Центральной Азии, в частности, для России возрастает, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Таджикистан для РФ занимает особое место, как в экономическом плане, так и в вопросах безопасности. Статус государственного визита — способ подчеркнуть эту важность, говорит эксперт.
«Во-первых, эта страна — главный донор трудовой миграции для России, что очень важно на фоне нехватки рабочих рук. Кроме того, она граничит с двумя странами, которые сейчас находятся в фокусе внешней политики РФ, — Афганистаном и Ираном. И по Афганистану у Душанбе особая позиция, которая отличается от других стран Центральной Азии более критичным отношением к Талибану, потому что в Афганистане значительная доля таджиков. А России нужен консенсус в регионе. Потому что, когда ситуация в Афганистане будет оцениваться как более стабильная, его интеграция в различные проекты, в том числе транспортные и логистические, сделает их более эффективными и менее затратными», — объясняет Кортунов.
К Ирану Таджикистан близок в религиозном, культурном и языковом отношении и может стать, в том числе, катализатором развития сотрудничества с Тегераном в разных областях. В свою очередь, Душанбе заинтересован в России как в гаранте в вопросах безопасности — в рамках ОДКБ и по двусторонним договоренностям об охране границ Таджикистана, подчеркивает собеседник URA.RU.
