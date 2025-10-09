Properm: экс-министр Прикамья пойман на воровстве продуктов из супермаркета

В пермском супермаркете заметили вора, который раньше был чиновником
В пермском супермаркете заметили вора, который раньше был чиновником

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Александр Фенев был пойман за воровством продуктов в одном из супермаркетов города. Делал он это не впервые.

«Он брал товары с витрин. После шел к информационной стойке, где забирал заказ, оформленный ранее. Сотрудники Росгвардии установили личность пермяка и доставили его в отделение полиции», — сообщает Properm. По информации издания, этим человеком был бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Александр Фенев. Источники URA.RU подтвердили, что инцидент произошел именно с Феневым и был не единственным.

По информации инсайдеров, подобный проступок экс-министр и ныне сотрудник ПГНИУ совершает не впервые. URA.RU направило запрос информации в правоохранительные органы.

Фенев с 1998 года занимал пост председателя комитета по ЖКХ администрации Перми. В 2001 году он стал вице-мэром Перми и курировал ЖКХ, транспорт и экологию. В 2012 году был назначен и. о. министра энергетики и ЖКХ Пермского края. В 2025 году Фенев занял должность главного хозяйственника ПГНИУ.

