Properm: экс-министр Прикамья пойман на воровстве продуктов из супермаркета

Бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Александр Фенев был пойман за воровством продуктов в одном из супермаркетов города. Делал он это не впервые.
«Он брал товары с витрин. После шел к информационной стойке, где забирал заказ, оформленный ранее. Сотрудники Росгвардии установили личность пермяка и доставили его в отделение полиции», — сообщает Properm. По информации издания, этим человеком был бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Александр Фенев. Источники URA.RU подтвердили, что инцидент произошел именно с Феневым и был не единственным.
По информации инсайдеров, подобный проступок экс-министр и ныне сотрудник ПГНИУ совершает не впервые. URA.RU направило запрос информации в правоохранительные органы.
Фенев с 1998 года занимал пост председателя комитета по ЖКХ администрации Перми. В 2001 году он стал вице-мэром Перми и курировал ЖКХ, транспорт и экологию. В 2012 году был назначен и. о. министра энергетики и ЖКХ Пермского края. В 2025 году Фенев занял должность главного хозяйственника ПГНИУ.
