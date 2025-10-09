Пермяки в этом году стали чаще летать за границу

С января по сентябрь 2025 года международный аэропорт Перми обслужил более 190,1 тысячи физических лиц, пересекших таможенную границу. Это на 26,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, когда количество пересечений составляло 150,4 тысячи. Такие данные были приведены таможенным постом «Аэропорт Пермь».
«Основными зарубежными направлениями в 2025 году, как и годом ранее, остаются Турция, Таиланд, Египет, Азербайджан и Узбекистан. Кроме того, наблюдается увеличение числа международных пассажирских авиарейсов. За отчетный период их количество достигло 972, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом (771 рейс)», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермской таможни.
Вместе с тем, за январь—сентябрь 2025 года зафиксировано снижение числа дел об административных правонарушениях — 194 против 224 в аналогичном периоде 2024 года. В ходе таможенного контроля физических лиц и их багажа сотрудниками поста выявлено 130 случаев перемещения товаров, подпадающих под действующие запреты и ограничения, в том числе продуктов питания, находящихся под ветеринарным контролем.
Зафиксировано 27 случаев превышения установленной нормы ввоза табачных изделий, 21 случай ввоза коммерческих партий под видом товаров для личного пользования, а также 5 фактов превышения лимитов на алкогольную продукцию. Кроме того, были пресечены 7 попыток незаконного перемещения денег, 2 случая перемещения оружия, а также по одному случаю ввоза культурных ценностей и сильнодействующих веществ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.