Дочь криминального авторитета, которая на «Мерседесе» разнесла частный дом под Ростовом, наказали

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасию Феррер, которая на машине врезалась в частный дом под Таганрогом, лишили водительских прав и назначили штраф. Об этом сообщи СМИ со ссылкой на судебное решение.
«Признать Оделин Феррер Анастасию Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — пишет издание «Известие». Анастасии придется заплатить штраф в размере 45 тысяч рублей, а за рулем она не сможет ездить 1 год и 8 месяцев.
Сергей Цапок, отец Анастасии, был главарем Цапковской организованной преступной группировки и пользовался статусом криминального авторитета. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы за особо жестокие массовые убийства, совершенные на территории Кущевского района Краснодарского края. Преступная деятельность банды продолжалась на протяжении двух десятилетий — с начала 1990-х до начала 2010-х годов. В сентябре 2025-го 25-летняя Анастасия за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S за 20 миллионов рублей влетела в частный дом в Ростовской области. Девушка, по словам очевидцев, могла быть пьяна и после аварии вела себя вызывающе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.