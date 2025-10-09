Дочь криминального авторитета, которая на «Мерседесе» разнесла частный дом под Ростовом, наказали

Дочь криминального авторитета Цапок лишили прав за аварию в Ростовской области
После аварии на «Мерседесе» Анастасию лишили прав почти на два года
После аварии на «Мерседесе» Анастасию лишили прав почти на два года

Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасию Феррер, которая на машине врезалась в частный дом под Таганрогом, лишили водительских прав и назначили штраф. Об этом сообщи СМИ со ссылкой на судебное решение.

«Признать Оделин Феррер Анастасию Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ», — пишет издание «Известие». Анастасии придется заплатить штраф в размере 45 тысяч рублей, а за рулем она не сможет ездить 1 год и 8 месяцев.

Сергей Цапок, отец Анастасии, был главарем Цапковской организованной преступной группировки и пользовался статусом криминального авторитета. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы за особо жестокие массовые убийства, совершенные на территории Кущевского района Краснодарского края. Преступная деятельность банды продолжалась на протяжении двух десятилетий — с начала 1990-х до начала 2010-х годов. В сентябре 2025-го 25-летняя Анастасия за рулем Mercedes-Benz AMG GT 63S за 20 миллионов рублей влетела в частный дом в Ростовской области. Девушка, по словам очевидцев, могла быть пьяна и после аварии вела себя вызывающе.

