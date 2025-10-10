Челябинские театры анонсировали программу новогодних спектаклей за три месяца до праздника. В афише — как традиционные постановки вроде «Щелкунчика», так и премьерные для самых маленьких зрителей. Театр оперы и балета представит обновленную версию знаменитого балета, в Камерном театре готовят сказку «Чудо в перьях», а Молодежный театр открывает сезон бэби-спектаклем «Елоська». Об этих и других новогодних театральных представлениях — в материале URA.RU.
На многие спектакли возможна покупка билетов по Пушкинской карте, сообщили в минкульте региона.
Молодежный театр
Молодежный театр открывает новогодний сезон первым. Уже со 2 декабря на малой сцене начнутся показы спектакля «Елоська» для самых маленьких в возрасте от 1 года до 3 лет. Это бэби-постановка, где зрители станут свидетелями чуда — рождения маленькой Елочки и познакомятся с хранителями волшебного духа Нового года. После каждого показа юные гости получат подарок на память. Спектакль будет идти до 30 декабря, стоимость билетов начинается от 1000 рублей.
5 и 6 декабря в театре запланирована премьера «Ростовы» для зрителей старше 12 лет. Спектакль создан драматургом Анастасией Букреевой по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Режиссер Иван Миневцев сделал акцент на «истории одной семьи», а в постановке задействована почти вся труппа театра. Стоимость билетов — от 600 рублей.
С 20 декабря по 11 января на большой сцене Молодежного театра пройдет премьера новогодней комедии «Новогодние приключения игрушек». Это спектакль о секретах елочных игрушек, которые оживают, когда в доме все спят. История рассказывает о Зайце, которому надоело бояться Волка, и о неожиданном событии, перевернувшем жизнь в сказочном лесу. Цена билетов — от 700 рублей.
Театр кукол имени Вольховского
Челябинский театр кукол приглашает на новогодние представления с 9 декабря. На малой сцене для юных зрителей пройдет сказка «В гостях у Дедушки Мороза». Дед Мороз и Снегурочка встретят гостей в своем доме, где живут говорящие звери и волшебные персонажи. Посетителей ждут игры, загадки, танцы, песни, хороводы вокруг елки и путешествие в зимний лес за подарками. Спектакль будет идти до 11 января. Однако, по данным сайта театра, все билеты на него уже раскуплены.
С 13 декабря на большой сцене театра состоится премьера спектакля «Новогодние похождения Лиса и Поросенка» для зрителей от 6 лет. Сюжет расскажет о выдумщике и фантазере — Лисе и Поросенке, которые решили поймать в озере рыбу Вафлямбалу. Им предстоит перехитрить злого Картона Лютого, отнять у него лодку и справиться с другими трудностями. Показы продлятся до 11 января, стоимость билетов начинается от 600 рублей.
Театр драмы имени Наума Орлова
Театр драмы подготовил для новогоднего сезона четыре спектакля. Отдельный билет требуется для детей с 4 лет, а дети до 4 лет могут находиться в зале без билета, сидя на коленях у взрослого.
С 20 по 27 декабря на сцене театра пройдут показы премьерного спектакля «Пеппи Длинныйчулок» для зрителей от 6 лет. Режиссер Юлия Беляева представит свою версию знаменитой героини — через призму символа внутренней свободы, фантазии и игривости. Спектакль поведает о неугомонной рыжеволосой девочке, которая поселилась на заброшенной вилле со своей лошадью и ручной обезьянкой. История покажет, как стать супергероем, ничего не бояться и ценить свободу. Стоимость билетов начинается от 350 рублей.
Всего три показа сказки «Аленький цветочек» запланировано в этом сезоне — 23 декабря и 6 января. Это известная история «красавицы и чудовища», которую представят с новыми текстом и музыкой. Спектакль отличается красочными костюмами, танцами и использованием мультимедийных технологий, создающих сказочную атмосферу. Билеты можно приобрести от 350 рублей.
25 декабря и 7 января будет представлен мюзикл «Снежная королева». Постановка расскажет историю отважной Герды, проходящей через все преграды, чтобы спасти Кая. В спектакле сочетаются танцы, яркие костюмы и музыка композитора Андрея Морсина. Стоимость билетов — от 350 рублей.
На Малой сцене с 20 декабря до 6 января пройдет интерактивный спектакль «Как зайцы Новый год проспали» для детей от 6 лет. Новогодняя сказка расскажет о четырех зайцах, проспавших главный праздник. Юные зрители смогут поучаствовать в представлении вместе с артистами, помочь найти праздничное настроение и встретиться с Дедом Морозом. Стоимость билета составляет 1000 рублей.
Камерный театр
С 20 по 28 декабря театр представит новогоднюю сказку «Чудо в перьях» для зрителей от 6 лет по пьесе Валентина Афонина. Спектакль расскажет о семействе мымр, хранящих Добро, но забывших о взаимопонимании. А Мымренок, сбежавший из дома в ночной лес, встретит волшебное существо, которое поможет вернуть в его семью любовь и гармонию. Билеты от 500 рублей.
Театр оперы и балета имени Глинки
Челябинский оперный театр приглашает на новогодние представления с 21 декабря. Откроет праздничную программу мюзикл «Волшебник Изумрудного города» (0+), где зрителей ждет путешествие с Дороти и ее друзьями через сказочные королевства. Постановка отличается интерактивными сценами с выходом артистов в зал, мелодиями Игоря Якушенко и декорациями. Билеты от 300 рублей.
С 22 декабря по 6 января на сцене театра будет представлен самый новогодний балет «Щелкунчик» (6+) в постановке народной артистки России Татьяны Предеиной. Особенностью этой версии стало исполнение партии Щелкунчика артистом балета. В спектакле примут участие воспитанники ЮУрГИИ имени Чайковского. Во втором действии зрителей ждет «Карнавал сладостей» с новыми персонажами. Стоимость билетов начинается от 800 рублей.
Традиционные Рождественские Штраус-концерты (6+) пройдут 6 и 7 января. В программе вальсы, польки и марши династии. Цена билетов от 800 рублей.
