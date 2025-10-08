08 октября 2025

Жители Нижневартовска получают уведомления об ограничении работы мобильного интернета

МТС предупредил жителей Нижневартовска о возможных ограничениях интернета
В Нижневартовске в целях безопасности могут отключить интернет
Жители Нижневартовска (ХМАО) получили SMS-сообщения о возможных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения безопасности. Рассылку направил оператор МТС.

«В целях обеспечения мер безопасности в вашем районе возможны временные ограничения в работе мобильного интернета. Но мы сделали так, чтобы вы смогли пользоваться привычными цифровыми сервисами, даже когда нет интернета: такси, Госуслугами и другими ресурсами», — говорится в сообщении. При этом уточняется, что звонки и SMS работают в обычном режиме.

На запрос URA.RU о введении подобных ограничений в других городах региона оператор не ответил. В пресс-службе МТС пояснили, что при таких ограничениях доступ сохраняется не ко всем сервисам — в «белый список» входят только отдельные приложения. Например, Сбербанк Онлайн в таких случаях работать не будет.

