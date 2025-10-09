Зеленский готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира при одном условии

Вторым условием Зеленский назвал достижение прекращения огня в Украине
Вторым условием Зеленский назвал достижение прекращения огня в Украине
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира при выполнении двух ключевых условий, связанных с поддержкой Украины. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира, если он передаст Украине „Томагавки“», — заявил Зеленский, передает Politico. По его словам, в конце сентября он провел разговор с президентом США, однако тот не дал четкого ответа по поводу возможной передачи Украине ракет. Вторым условием выдвижения Трампа на премию Зеленский назвал достижение прекращения огня в Украине.

Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа изучает целесообразность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк». Речь идет о строго ограниченном количестве вооружений. Подобный шаг рассматривается как инструмент давления на РФ. Ракеты в базовой комплектации обладают дальностью поражения до 1600 километров.

