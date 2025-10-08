Трамп изменил решение по поводу поставок Украине ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk в строго ограниченном количестве для давления на Россию и принуждения к переговорам. Об этом сообщила испанская газета Mundo со ссылкой на источники, близкие к Белому дому. По данным издания, в случае провала стратегии переговоров, объем поставок может быть увеличен.
«Президент [США] намерен поставить их (ракеты Tomahawk — ред. URA.RU), но лишь в очень ограниченном количестве и в качестве рычага давления, чтобы заставить (российского президента — ред. URA.RU) Владимира Путина сесть за стол переговоров с [Владимиром] Зеленским», — сообщило издание со ссылкой на источник. Там же отметили, что если в ближайшее время не будут проведены переговоры «поставок будут больше».
Москва неоднократно заявляла, что давление извне не изменит ее позиции по украинскому урегулированию. Российские власти подчеркивают: любые поставки наступательных вооружений Киеву лишь усугубят ситуацию.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что Киев может получить американские крылатые ракеты Tomahawk после переговоров с Трампом. Глава России в Владимир Путин в свою очередь отметил, что если Украина применит американские ракеты, это навредит отношениям России и США, ведь воспользоваться оружием ВСУ без помощи Вашингтона не смогут.
России не стоит бояться атак Tomahawk, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью. Среди системы ПВО, начиная от «Осы-АКМ» и заканчивая «Тор-М2» и «Бук-М2», способны эффективно сбивать и американские крылатые ракеты и украинские.
