Стала известна дата запуска прямых рейсов из Перми во Вьетнам

С ноября текущего года жители Пермского края смогут напрямую улететь в город Нячанг (Вьетнам). Чартерные рейсы будет выполнять компания AZUR air (Азур эйр), сообщается в telegram-канале пермского аэропорта «Большое Савино».
«AZUR air запускает рейсы из аэропорта Большое Савино в Нячанг. Полетная программа стартует 24 ноября 2025 года», — анонсирует пресс-служба аэропорта.
Частота выполнения чартерных перевозок AZUR air составит один вылет в 12 дней. Билеты на рейс продаются в составе турпутевок. Ранее анонсировалось, что полетная программа начнет выполняться с 12 ноября, и продлится до 24 марта 2026 года.
