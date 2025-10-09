Стала известна дата запуска прямых рейсов из Перми во Вьетнам

AZUR air начнет выполнять прямые авиарейсы из Перми во Вьетнам в ноябре
Улететь во Вьетнам пермяки смогут с 24 ноября
Улететь во Вьетнам пермяки смогут с 24 ноября

С ноября текущего года жители Пермского края смогут напрямую улететь в город Нячанг (Вьетнам). Чартерные рейсы будет выполнять компания AZUR air (Азур эйр), сообщается в telegram-канале пермского аэропорта «Большое Савино».

«AZUR air запускает рейсы из аэропорта Большое Савино в Нячанг. Полетная программа стартует 24 ноября 2025 года», — анонсирует пресс-служба аэропорта.

Частота выполнения чартерных перевозок AZUR air составит один вылет в 12 дней. Билеты на рейс продаются в составе турпутевок. Ранее анонсировалось, что полетная программа начнет выполняться с 12 ноября, и продлится до 24 марта 2026 года. 

