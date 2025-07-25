Из Перми запустят прямой рейс на популярный азиатский курорт

В ноябре 2025 года из пермского аэропорта «Большое Савино» будут летать рейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Об этом сообщила директор пермской турфимы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале.
«Информируем о новой полетной программе Пермь — Нячанг. Самолеты будут летать в период с 12 ноября 2025 года до 24 марта 2026 года», — сказано в сообщении.
Уточняется, что рейсы будут выполняться каждые 12 дней. При этом цены на путевки пока неизвестны. По данным сайта Tourvisor, из соседнего Екатеринбурга туры в Нячанг на ноябрь стоят от 178 тысяч рублей на двоих. В стоимость включен перелет чартерным рейсом, проживание на 10 ночей, медицинская страховка и трансфер из аэропорта в отель и обратно.
Ранее URA.RU рассказало, что из Перми продлили полетную программу в Калининград. Прямые рейсы будут летать до 23 марта 2026 года.
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