Из Перми запустят прямой рейс на популярный азиатский курорт

Из Перми начнут летать самолеты во Вьетнам
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость путевок из Перми во Вьетнам пока неизвестна
Стоимость путевок из Перми во Вьетнам пока неизвестна Фото:

В ноябре 2025 года из пермского аэропорта «Большое Савино» будут летать рейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Об этом сообщила директор пермской турфимы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале.

«Информируем о новой полетной программе Пермь — Нячанг. Самолеты будут летать в период с 12 ноября 2025 года до 24 марта 2026 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что рейсы будут выполняться каждые 12 дней. При этом цены на путевки пока неизвестны. По данным сайта Tourvisor, из соседнего Екатеринбурга туры в Нячанг на ноябрь стоят от 178 тысяч рублей на двоих. В стоимость включен перелет чартерным рейсом, проживание на 10 ночей, медицинская страховка и трансфер из аэропорта в отель и обратно.

Ранее URA.RU рассказало, что из Перми продлили полетную программу в Калининград. Прямые рейсы будут летать до 23 марта 2026 года.

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В ноябре 2025 года из пермского аэропорта «Большое Савино» будут летать рейсы на вьетнамский курорт Нячанг. Об этом сообщила директор пермской турфимы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале. «Информируем о новой полетной программе Пермь — Нячанг. Самолеты будут летать в период с 12 ноября 2025 года до 24 марта 2026 года», — сказано в сообщении. Уточняется, что рейсы будут выполняться каждые 12 дней. При этом цены на путевки пока неизвестны. По данным сайта Tourvisor, из соседнего Екатеринбурга туры в Нячанг на ноябрь стоят от 178 тысяч рублей на двоих. В стоимость включен перелет чартерным рейсом, проживание на 10 ночей, медицинская страховка и трансфер из аэропорта в отель и обратно. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми продлили полетную программу в Калининград. Прямые рейсы будут летать до 23 марта 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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