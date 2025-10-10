Появилось видео приезда Путина на саммит в Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Он поблагодарил всех «друзей и партнеров», приехавших на встречу, и пожелал продуктивных дискуссий и конструктивных решений.
Президент России Владимир Путин ранее прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ. В программе лидера — участие в совещаниях в узком и расширенном составе, а также подписание международных документов.
«Главы государств проводят заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в узком и расширенном составе, после чего планируется подписание документов и пресс-подход», — сообщили в пресс-службе Кремля. Саммит СНГ проходит в столице Таджикистана при участии лидеров стран Содружества. Мероприятие посвящено актуальным вопросам сотрудничества и развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ.
Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября с рабочим визитом, в ходе которого также примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Помимо заседания Совета глав государств СНГ, программа визита российского лидера включает обсуждение вопросов регионального сотрудничества с лидерами стран Центральной Азии.
