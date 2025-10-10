Появилось видео приезда Путина на саммит в Душанбе

Президент Таджикистана Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе Фото:
новость из сюжета
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Он поблагодарил всех «друзей и партнеров», приехавших на встречу, и пожелал продуктивных дискуссий и конструктивных решений. 

Президент России Владимир Путин ранее прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ. В программе лидера — участие в совещаниях в узком и расширенном составе, а также подписание международных документов. 

«Главы государств проводят заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в узком и расширенном составе, после чего планируется подписание документов и пресс-подход», — сообщили в пресс-службе Кремля. Саммит СНГ проходит в столице Таджикистана при участии лидеров стран Содружества. Мероприятие посвящено актуальным вопросам сотрудничества и развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ.

Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября с рабочим визитом, в ходе которого также примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Помимо заседания Совета глав государств СНГ, программа визита российского лидера включает обсуждение вопросов регионального сотрудничества с лидерами стран Центральной Азии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе. Он поблагодарил всех «друзей и партнеров», приехавших на встречу, и пожелал продуктивных дискуссий и конструктивных решений.  Президент России Владимир Путин ранее прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств-участников СНГ. В программе лидера — участие в совещаниях в узком и расширенном составе, а также подписание международных документов.  «Главы государств проводят заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств в узком и расширенном составе, после чего планируется подписание документов и пресс-подход», — сообщили в пресс-службе Кремля. Саммит СНГ проходит в столице Таджикистана при участии лидеров стран Содружества. Мероприятие посвящено актуальным вопросам сотрудничества и развитию интеграционных процессов на пространстве СНГ. Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября с рабочим визитом, в ходе которого также примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Помимо заседания Совета глав государств СНГ, программа визита российского лидера включает обсуждение вопросов регионального сотрудничества с лидерами стран Центральной Азии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...