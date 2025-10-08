Путин прилетел в Таджикистан

Путин прибыл в Душанбе
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Душанбе вечером 8 октября. Об этом сообщил telegram-канал Sputnik Таджикистан. В рамках своего визита Путин примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.
