Кремль: Российско-Арабский саммит перенесли на ноябрь

Российско-арабский саммит, ранее запланированный на октябрь в Москве, может быть проведен в ноябре. О подготовке к мероприятию в этот срок сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, окончательная дата встречи будет определена позднее с учетом позиции арабских стран.
«Мы сейчас в предварительном плане думаем про ноябрь — в зависимости от того, как пойдет ситуация в контексте реализации плана [президента США Дональда] Трампа и так далее», — заявил Ушаков. Он подчеркнул, что решение зависит от международной обстановки и консультаций с партнерами из арабского мира.
