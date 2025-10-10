В Уфе арестовали мужчину, выбросившего дочь из окна

Суд в Уфе арестовал местного жителя, подозреваемого в попытке убийства собственной трехлетней дочери, на два месяца. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.
«С учетом позиции прокуратуры Орджоникидзевского района г. Уфы суд избрал в отношении отца трехлетней девочки, которую 9 октября 2025 года он выбросил из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома по ул. Ульяновых в Уфе, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 декабря 2025 года», — говорится в сообщении telegram-канала прокуратуры Башкирия. Также уточняется, что следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Инцидент произошел 9 октября 2025 года в Орджоникидзевском районе Уфы: мужчина выбросил собственную дочь из окна квартиры на четвертом этаже дома по улице Ульяновых. В квартире находились только отец и ребенок. Мужчину задержали сотрудники полиции вскоре после происшествия. Девочка получила тяжелые травмы, нейрохирурги провели ей срочную операцию, сейчас она находится в реанимации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.