Директор пермской фирмы скрыл от налоговой сотни миллионов рублей

Следственными органами Пермского края инициировано уголовное преследование в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на оптовой реализации оборудования для добычи полезных ископаемых. Фигуранту инкриминируется уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере. По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», речь идет о производителе насосного оборудования «Керамет».
«С 2019 по 2022 год руководитель предприятия, будучи осведомленным о наличии значительной задолженности перед государством, распоряжался деньгами компании по своему усмотрению. Общая сумма неуплаченных обязательных платежей превышает 146 млн рублей», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Факт был выявлен ФНС в рамках проверки. Впоследствии, при участии сотрудников Следственного комитета, Росгвардии и полиции, были проведены обыски по месту жительства подозреваемого, а также в офисах возглавляемой им компании. Были изъяты финансовые документы, денежные средства и материальные ценности на общую сумму, превышающую 30 млн рублей.
В настоящее время активно проводятся допросы свидетелей и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
