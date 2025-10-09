Что известно про погибшего на СВО экс-главу пермского села Култаево

Андрей Щекалев, который был главой Култаевского сельского поселения, погиб на СВО. Туда он отправился из колонии в Соликамске, где заключил контракт с Минобороны РФ. До этого он был осужден за мошенничество и даже прятался от правосудия. URA.RU рассказывает, что известно об экс-чиновнике, который признан виновным в махинациях с земельными участками.
Образование и карьера
Андрей Щекалев родился в 1968 году в городе Темиртау. После школы он поступил в техникум в городе Менделеевск и получил диплом штукатура-маляра. Какое-то время он работал по специальности. Позже сменил сферу деятельности и возглавил ООО «Стройнефтьресурс». После переезда в Пермь он окончил ПГТУ по специальности «Экономика». С ноября 2005 года возглавлял Култаевское сельское поселение.
Следствие
В 2012 году следователи уличили Щекалева в махинациях с земельными участками. Они выяснили, что глава Култаево создал ОПГ которая занималась незаконным приобретением прав на земельные участки в Пермском районе. В августе 2012 года Щекалева задержали и отправили в СИЗО. Большая часть преступной группы призналась в махинациях и дала показания, заключив досудебные соглашения.
Побег
Уголовное дело в отношении Щекалева было передано в суд. Во время рассмотрения ему изменили меру пресечения и выпустили под залог в полтора миллиона рублей. В мае 2015 года Щекалев скрылся от правосудия. Тогда его приговорили к 11,5 годам заключения заочно. Более семи лет ему удавалось избегать наказания. В июне 2022 года Щекалев был найден правоохранителями в Феодосии и задержан.
Новое рассмотрение
Попав в колонию Щекалев стал активно оспаривать решение суда и свой срок. Он дошел до кассации, которая отменила его приговор и направила дело на повторное рассмотрение. В итоге было доказано 69 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, несколько случаев покушения на это преступление и пять фактов взяточничества. Также с подельниками он был обвинен в хищении с помощью поддельных документов недвижимого имущества ООО «Стин». В завершение Щекалеву вменили семь фактов взяточничества за предоставление земельных участков. Срок заключения экс-главе Култаево сократили до 7,5 лет.
СВО
Находясь в колонии Щекалев заключил контракт с Минобороны РФ и отправился воевать на СВО. В октябре стало известно, что он погиб при исполнении воинского долга. Простятся с Андреем Щекалевым во вторник, 14 октября в Култаевском культурно-досуговом центре. Начало запланировано на 11 утра.
