12 октября 2025

Старейший свердловский комбинат банкротят за долги

«Богдановичский мясокомбинат» банкротят за долги в 3 млрд рублей
Заявление о банкротстве ушло в Арбитражный суд
Одно из самых старейших предприятий Свердловской области — «Богдановичский мясокомбинат» — хотят признать банкротом. Соответствующее заявление в Арбитражный суд Свердловской области направило ООО «Ураллизинг», следует из данных картотеки инстанции.

Заявление о признании компании банкротом поступил в суд 8 октября. Процесс по существу пока не начался.

Ранее «Ураллизинг» взыскал более трех миллиардов рублей с мясокомбината. Как следует из определения суда, 1,5 млрд рублей — это долг, а другая половина — проценты по займу.

В прошлом году СМИ писали, что у «Богдановичского мясокомбината» шел ряд судебных процессов с налоговой. ФНС просила суд доначислить 205 млн рублей налогов, пени на 92 млн и штрафы на 5,1 млн рублей. Предприятие просило приостановить разбирательства с налоговой, пока не закончится спор с «Ураллизингом», но ему отказали.

Предприятие появилось в 1931 году в виде беконной фабрики. Через год она трансформировалась в мясокомбинат. В годы Великой Отечественной войны фабрика производила продукцию для фронта и трудового тыла в ударных количествах. Новый этап в развитии комбинат получил в 2017 году. Тогда объем выпускаемой продукции увеличили до пяти тысяч тонн в год. Произошло обновление продуктовой линейки. В наше время мясокомбинат производит и поставляет свыше 100 наименований мясных продуктов.

