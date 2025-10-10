В Москве рухнули леса, пострадали пятеро (архивное фото)
Строительные леса рухнули на юге Москвы и могли завалить более пяти человек. Об этом сообщили telegram-каналы.
Леса обрушились у метро «Каширская», пострадали около пяти человек, пишет telegram-канал «112». На данный момент из-под обломков извлекли троих, их состояние не уточняется. К месту происшествия направляются спасатели.
