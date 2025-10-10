Два пермских вуза вошли в международный рейтинг

В рейтинг попали 80 российских вузов
В рейтинг попали 80 российских вузов

Пермский Политех и Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) были включены в рейтинг World University Rankings 2026. Его составляет издание Times Higher Education.

«В этом году было проранжировано 2191 высшее учебное заведение из 136 стран. Россия представлена 80 вузами, в число которых вошел и Пермский Политех, который сохранил свои позиции по сравнению с прошлым годом», — рассказал URA.RU первый проректор — проректор по информатизации Пермского Политеха Александр Труфанов.

Пермский Политех вошел в группу вузов 1501+. В эту же группу попал и ПГНИУ. При оценке учитывались образовательная, научная и международная деятельность, цитируемость и отраслевые доходы.

