В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения Северной Кореи с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев посетил КНДР
Медведев посетил КНДР Фото:

Военнослужащие специального подразделения КНДР, участвовавшие в СВО, приняли участие в параде в Пхеньяне, пройдя под флагами России и Северной Кореи. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. Мероприятие прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи, куда российская делегация прибыла по приглашению Центрального комитета ТПК, передает пресс-служба партии.

«Во время парада проходило формирование, составленное из участников СВО, специального подразделения корейского. Это подразделение прошло под двумя флагами: собственным флагом и флагом Российской Федерации. Это, конечно, берет за сердце», — заявил Медведев журналистам, пишет РИА Новости. Он также выразил благодарность корейскому народу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну за поддержку, оказанную российским Вооруженным силам.

Визит российской делегации в Пхеньян состоялся по приглашению руководства ТПК. Медведев возглавил делегацию, которая присутствовала на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею партии. Во время встречи российской делегации с руководством КНДР стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и выразили взаимную признательность за помощь и поддержку в условиях текущей международной обстановки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие специального подразделения КНДР, участвовавшие в СВО, приняли участие в параде в Пхеньяне, пройдя под флагами России и Северной Кореи. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. Мероприятие прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи, куда российская делегация прибыла по приглашению Центрального комитета ТПК, передает пресс-служба партии. «Во время парада проходило формирование, составленное из участников СВО, специального подразделения корейского. Это подразделение прошло под двумя флагами: собственным флагом и флагом Российской Федерации. Это, конечно, берет за сердце», — заявил Медведев журналистам, пишет РИА Новости. Он также выразил благодарность корейскому народу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну за поддержку, оказанную российским Вооруженным силам. Визит российской делегации в Пхеньян состоялся по приглашению руководства ТПК. Медведев возглавил делегацию, которая присутствовала на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею партии. Во время встречи российской делегации с руководством КНДР стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и выразили взаимную признательность за помощь и поддержку в условиях текущей международной обстановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...