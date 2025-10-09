Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за поддержку России

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил председателя КНДР Ким Чен Ына за поддержку России. Об этом говорится в официальном telegram-канале политика.
«В ходе визита в КНДР отдельно поблагодарил Генерального секретаря ТПК товарища Ким Чен Ына за принятые союзнические решения», — сказал Медведев в опубликованном видео. Особое внимание в сообщении было уделено бойцам Корейской Народной Армии. Политик выразил благодарность за оказанную помощь ВС РФ, а также за проявленный героизм во время освобождения Курской области.
Дмитрий Медведев 8 октября прибыл в КНДР для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Программа визита началась с церемонии возложения венка к монументу «Освобождение». В церемонии, помимо Медведева, приняли участие представители российской делегации, в числе которых — первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, губернатор Курской области Александр Хинштейн и глава Приморского края Олег Кожемяко.
