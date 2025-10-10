10 октября 2025

УНИАН: за 10 дней на Украине поразили 63 энергетических объекта

За десять дней атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине
За десять дней атакованы 63 энергетических объекта по всей Украине Фото:
Спецоперация РФ на Украине

В течение последних десяти дней на территории Украины были повреждены 63 объекта энергетической инфраструктуры, в том числе несколько гидроэлектростанций и тепловых электростанций. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«За последние десять дней по всей территории Украины были атакованы 63 энергетических объекта. В ходе сегодняшней атаки удары пришлись по десяти объектам: пяти гидроэлектростанциям, двум теплоэлектроцентралям, двум тепловым электростанциям и одной подстанции», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале УНИАН.

В пятницу украинские официальные лица и средства массовой информации сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Позднее глава правительства Юлия Свириденко заявила о значительных разрушениях, нанесенных энергетической инфраструктуре страны. По словам первого заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, из-за повреждений генерирующих мощностей в энергосистеме страны наблюдается дефицит электроэнергии.

В ночь на 10 октября российские Вооруженные силы осуществили крупномасштабную атаку на энергетические объекты Украины, задействовав для этого высокоточное дальнобойное вооружение. Как проинформировало Министерство обороны, данная операция была проведена в ответ на террористические акты, совершенные киевским режимом против гражданской инфраструктуры на территории России. 

