Минобороны объяснило блэкаут в Киеве: карта СВО на 10 октября

Российские военные нанесли масштабный удар по энергообъектам Украины, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, атака стала ответом на действия Киева против гражданских объектов РФ.
Одновременно с этим на нескольких фронтах продолжаются активные боевые действия: российские войска продвигаются в районах Степногорска, Малой Токмачки и на запорожском направлении. ВСУ, по данным военных экспертов, несут потери и испытывают трудности со снабжением на отдельных участках фронта. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
ВС РФ нанесли мощный удар по энергообъектам Украины
В ночь на 10 октября ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением высокоточного оружия большой дальности. Об этом сообщило Минобороны России в своем telegram-канале, уточнив, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима против гражданских объектов в России.
По данным ведомства, для нанесения удара использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В Минобороны отметили, что все намеченные цели были поражены.
Сумское направление
По данным telegram-канала WarGonzo, на сумском направлении украинские силы предпринимают контратаки в районах населенных пунктов Кондратовка и Алексеевка. В то же время российские войска продолжают наступление вблизи Юнаковки и в районе Варачино. На указанных участках фронта продолжаются интенсивные бои.
Харьковское направление
Российские военные продолжают наращивать свое присутствие в Купянске в Харьковской области, расширяя зону контроля над городом. В окрестностях Кондрашовки продолжаются боевые столкновения.
Донецкое направление
Краснолиманское направление
Российские войска продолжают продвижение на краснолиманском направлении — от Среднего к Коровьему Яру, а также в районах Ставков и Заречного. На северском направлении противник перебрасывает резервы в Ямполь, в населенном пункте идут бои. Кроме того, подразделения ВС РФ наступают вдоль железной дороги со стороны Звановки и Выемки.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командиры ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя на позициях рядовых. По его словам, украинское командование выводит офицеров, чтобы избежать потерь среди командного состава. Снабжение в городе также затруднено из-за контроля дорог российскими дронами.
Константиновское направление
На константиновском направлении российские войска, завершив зачистку территории к югу от Клебан-Быкского водохранилища, продолжают наступление в районе населенного пункта Александро-Шультино. Они также ведут боевые действия вблизи Плещеевки.
Покровское направление
На покровском направлении российские войска продолжают укрепляться на шахте Покровск и ведут бои в районе Новониколаевки и в населенном пункте Родинское. На Добропольском участке они продвинулись в районе Владимировки и сражаются за Новое Шахово. Подразделения ВС РФ также занимают новые позиции к юго-востоку от Золотого Колодезя.
Днепропетровское направление
По данным военных корреспондентов, впервые по целям в Днепропетровске был нанесен удар новым гибридным боеприпасом, который сочетает свойства ракеты и авиабомбы. Как сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны», атака произошла в Чечеловском районе города, предположительно с использованием планирующей авиабомбы на базе ракеты Х-38.
Запорожское направление
Военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что на запорожском направлении основные бои идут в районах Приморского, Степногорска и Малой Токмачки. После освобождения Каменского подразделения ВДВ начали продвигаться к Степногорску, Лукьяновску и Новояковлевке. На пути они столкнулись с обороной ВСУ и активными налетами украинских беспилотников.
В Малой Токмачке украинские войска продолжают оборону, укрепляясь в условиях плохой погоды. Основные позиции удерживают силы 123-й бригады. ВСУ также организуют эвакуацию раненых с помощью средств РЭБ и мотоциклов, но тяжелая техника не подается на передовые позиции. Кроме того, российские войска продвигаются в районе Полтавки и расширяют контроль у Новогригоровки, продолжаются бои в районе Успеновки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.