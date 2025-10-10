Минобороны объяснило блэкаут в Киеве: карта СВО на 10 октября

Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские войска нанесли удар «Кинжалами» по территории Украины
Российские войска нанесли удар «Кинжалами» по территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли масштабный удар по энергообъектам Украины, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, атака стала ответом на действия Киева против гражданских объектов РФ.

Одновременно с этим на нескольких фронтах продолжаются активные боевые действия: российские войска продвигаются в районах Степногорска, Малой Токмачки и на запорожском направлении. ВСУ, по данным военных экспертов, несут потери и испытывают трудности со снабжением на отдельных участках фронта. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

ВС РФ нанесли мощный удар по энергообъектам Украины

В ночь на 10 октября ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением высокоточного оружия большой дальности. Об этом сообщило Минобороны России в своем telegram-канале, уточнив, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима против гражданских объектов в России.

По данным ведомства, для нанесения удара использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В Минобороны отметили, что все намеченные цели были поражены.

Сумское направление

По данным telegram-канала WarGonzo, на сумском направлении украинские силы предпринимают контратаки в районах населенных пунктов Кондратовка и Алексеевка. В то же время российские войска продолжают наступление вблизи Юнаковки и в районе Варачино. На указанных участках фронта продолжаются интенсивные бои.

Харьковское направление

Российские военные продолжают наращивать свое присутствие в Купянске в Харьковской области, расширяя зону контроля над городом. В окрестностях Кондрашовки продолжаются боевые столкновения.

Донецкое направление

Краснолиманское направление

Российские войска продолжают продвижение на краснолиманском направлении — от Среднего к Коровьему Яру, а также в районах Ставков и Заречного. На северском направлении противник перебрасывает резервы в Ямполь, в населенном пункте идут бои. Кроме того, подразделения ВС РФ наступают вдоль железной дороги со стороны Звановки и Выемки.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командиры ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя на позициях рядовых. По его словам, украинское командование выводит офицеров, чтобы избежать потерь среди командного состава. Снабжение в городе также затруднено из-за контроля дорог российскими дронами.

Константиновское направление

На константиновском направлении российские войска, завершив зачистку территории к югу от Клебан-Быкского водохранилища, продолжают наступление в районе населенного пункта Александро-Шультино. Они также ведут боевые действия вблизи Плещеевки.

Покровское направление

На покровском направлении российские войска продолжают укрепляться на шахте Покровск и ведут бои в районе Новониколаевки и в населенном пункте Родинское. На Добропольском участке они продвинулись в районе Владимировки и сражаются за Новое Шахово. Подразделения ВС РФ также занимают новые позиции к юго-востоку от Золотого Колодезя.

Днепропетровское направление

По данным военных корреспондентов, впервые по целям в Днепропетровске был нанесен удар новым гибридным боеприпасом, который сочетает свойства ракеты и авиабомбы. Как сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны», атака произошла в Чечеловском районе города, предположительно с использованием планирующей авиабомбы на базе ракеты Х-38.

Запорожское направление 

Военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что на запорожском направлении основные бои идут в районах Приморского, Степногорска и Малой Токмачки. После освобождения Каменского подразделения ВДВ начали продвигаться к Степногорску, Лукьяновску и Новояковлевке. На пути они столкнулись с обороной ВСУ и активными налетами украинских беспилотников.

В Малой Токмачке украинские войска продолжают оборону, укрепляясь в условиях плохой погоды. Основные позиции удерживают силы 123-й бригады. ВСУ также организуют эвакуацию раненых с помощью средств РЭБ и мотоциклов, но тяжелая техника не подается на передовые позиции. Кроме того, российские войска продвигаются в районе Полтавки и расширяют контроль у Новогригоровки, продолжаются бои в районе Успеновки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные нанесли масштабный удар по энергообъектам Украины, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, атака стала ответом на действия Киева против гражданских объектов РФ. Одновременно с этим на нескольких фронтах продолжаются активные боевые действия: российские войска продвигаются в районах Степногорска, Малой Токмачки и на запорожском направлении. ВСУ, по данным военных экспертов, несут потери и испытывают трудности со снабжением на отдельных участках фронта. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. ВС РФ нанесли мощный удар по энергообъектам Украины В ночь на 10 октября ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины с применением высокоточного оружия большой дальности. Об этом сообщило Минобороны России в своем telegram-канале, уточнив, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима против гражданских объектов в России. По данным ведомства, для нанесения удара использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники. В Минобороны отметили, что все намеченные цели были поражены. Сумское направление По данным telegram-канала WarGonzo, на сумском направлении украинские силы предпринимают контратаки в районах населенных пунктов Кондратовка и Алексеевка. В то же время российские войска продолжают наступление вблизи Юнаковки и в районе Варачино. На указанных участках фронта продолжаются интенсивные бои. Харьковское направление Российские военные продолжают наращивать свое присутствие в Купянске в Харьковской области, расширяя зону контроля над городом. В окрестностях Кондрашовки продолжаются боевые столкновения. Донецкое направление Краснолиманское направление Российские войска продолжают продвижение на краснолиманском направлении — от Среднего к Коровьему Яру, а также в районах Ставков и Заречного. На северском направлении противник перебрасывает резервы в Ямполь, в населенном пункте идут бои. Кроме того, подразделения ВС РФ наступают вдоль железной дороги со стороны Звановки и Выемки. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командиры ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя на позициях рядовых. По его словам, украинское командование выводит офицеров, чтобы избежать потерь среди командного состава. Снабжение в городе также затруднено из-за контроля дорог российскими дронами. Константиновское направление На константиновском направлении российские войска, завершив зачистку территории к югу от Клебан-Быкского водохранилища, продолжают наступление в районе населенного пункта Александро-Шультино. Они также ведут боевые действия вблизи Плещеевки. Покровское направление На покровском направлении российские войска продолжают укрепляться на шахте Покровск и ведут бои в районе Новониколаевки и в населенном пункте Родинское. На Добропольском участке они продвинулись в районе Владимировки и сражаются за Новое Шахово. Подразделения ВС РФ также занимают новые позиции к юго-востоку от Золотого Колодезя. Днепропетровское направление По данным военных корреспондентов, впервые по целям в Днепропетровске был нанесен удар новым гибридным боеприпасом, который сочетает свойства ракеты и авиабомбы. Как сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны», атака произошла в Чечеловском районе города, предположительно с использованием планирующей авиабомбы на базе ракеты Х-38. Запорожское направление  Военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что на запорожском направлении основные бои идут в районах Приморского, Степногорска и Малой Токмачки. После освобождения Каменского подразделения ВДВ начали продвигаться к Степногорску, Лукьяновску и Новояковлевке. На пути они столкнулись с обороной ВСУ и активными налетами украинских беспилотников. В Малой Токмачке украинские войска продолжают оборону, укрепляясь в условиях плохой погоды. Основные позиции удерживают силы 123-й бригады. ВСУ также организуют эвакуацию раненых с помощью средств РЭБ и мотоциклов, но тяжелая техника не подается на передовые позиции. Кроме того, российские войска продвигаются в районе Полтавки и расширяют контроль у Новогригоровки, продолжаются бои в районе Успеновки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...