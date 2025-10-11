Зарплаты в России впервые превысили 200 тысяч в трех отраслях

В Российской Федерации зафиксированы три сектора экономики, где среднемесячная заработная плата превышает отметку в 200 тысяч рублей. К ним относятся финансовая и страховая деятельность, производство табачных изделий, а также добыча нефти и природного газа. Данные приводит Росстат.
«В июле текущего года лидерами по уровню доходов стали специалисты финансового и страхового секторов, чья средняя заработная плата составила 221,9 тысячи рублей», — пишет РИА Новости со ссылкой на анализ Росстата. Второе место заняли сотрудники табачной промышленности с показателем в 206,3 тысячи рублей.
Третью позицию в рейтинге высокооплачиваемых профессий заняли работники нефтегазовой отрасли, средний месячный доход которых достиг 200,3 тысячи рублей. При этом всего год назад ни одна из отраслей российской экономики не демонстрировала столь высоких показателей оплаты труда.
