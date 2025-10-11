Некоторые переводы на карту могут повлечь налоги и штрафы

Федеральная налоговая служба (ФНС) может признать регулярные поступления на банковскую карту доходами от деятельности и доначислить налоги с пенями и штрафами. Об этом сообщила замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова.
«Если платежи на карту идут регулярно, выглядят как оплата за какие-либо услуги, ФНС может посчитать это доходом и доначислить налог со штрафами», — приводит слова Юсуповой «Лента.ру». Она подчеркнула, что избежать претензий налоговой можно только прозрачностью денежных операций.
Юрист подчеркнула, что в случае подозрений в получении неучтенных доходов, ФНС вправе запросить у гражданина пояснения и выписки по счету. Если получатель не сможет подтвердить, что денежные поступления не связаны с коммерческой деятельностью, налоговая доначислит соответствующие платежи, а также пени и штрафы.
