Российскому блогеру грозит уголовное дело из-за уклонения от армии

В отношении блогера Михаила Литвина может быть возбуждено уголовное дело по факту уклонения от исполнения воинской обязанности. За это предусмотрено до двух лет лишения свободы.
«25-летнему блогеру-миллионнику с начала осени пришло не менее трех повесток, все они были получены, но полностью проигнорированы», — пишет Shot. В случае если в ближайшее время он не явится в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования, блогера могут объявить в розыск.
В 2018 году Литвин был освобожден от призыва и зачислен в запас. Блогер в шутливой форме заявил о приобретении военного билета. На это обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и пожаловалась в Генпрокуратуру. Военком Москвы инициировал проверку, в ходе которой были выявлены нарушения. В итоге военный билет Литвина был аннулирован.
Ранее в аналогичный скандал угодил рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). По данным СМИ, он шесть раз не явился по повестке. В итоге он отправился в армию. В конце ноября будет известно, куда направят служить рэпера. Это может быть элитный Семеновский полк.
