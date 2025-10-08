Раскрыто место, где рэпер Macan будет проходить военную службу

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) получил повестку в армию. Одним из наиболее вероятных мест службы для него может стать элитный Семеновский полк.
«Macan могут направить в элитный Семеновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный», — пишет telegram-канал Mash. Артист самостоятельно явился в призывной пункт, расположенный на улице Яблочкова в Москве. Там он прошел медкомиссию, которая подтвердила его годность к военной службе. После ее прохождения рэпер должен явиться в распределительный пункт.
Музыканту присвоили категорию годности «А». Она дает возможность служить практически в любом подразделении ВС РФ. Если Macan выскажет пожелание относительно рода войск, военкомат, скорее всего, учтет его мнение.
Ранее в отношении артиста рассматривалась возможность возбуждения уголовного дела за уклонение от военной службы, поскольку он шесть раз не явился по повесткам. В октябре ему было вынесено последнее предупреждение: в случае неявки в военкомат ему грозили серьезные правовые последствия.
