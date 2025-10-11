ВСУ атаковали Башкирию

Средства ПВО России отразили атаку пяти беспилотников ВСУ над территорией Республики Башкортостан. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«С 09.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Башкортостан», — говорится в сообщении telegram-канала Минобороны. О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
Ранее RT писал об атаках ВСУ на российские регионы этой ночью. По данным Минобороны, силами ПВО было уничтожено 42 вражеских дрона. Из них больше всего было обнаружено над территорией Волгоградской и Ростовской областей, 19 и 15 беспилотников соответственно. Республику Башкортостан этой ночью атаковало два беспилотника.
