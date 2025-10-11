Молдавия рассматривает варианты вступления в ЕС

Молдавия рассматривает два возможных сценария вступления в Европейский союз — вместе с Приднестровьем или поэтапно. Об этом заявил лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в интервью румынскому агентству.
«Мы рассматриваем два варианта. Первый — чтобы Республика Молдова вступила в Европейский союз единым шагом, включая Приднестровье. Второй — чтобы процесс проходил в два этапа. Мы не говорим о силовых сценариях. Этот процесс должен быть естественным, основанным на выгодах для всех граждан», — сообщил Гросу для Agerpres. По его словам, Кишинев намерен добиваться сближения с Тирасполем исключительно мирным путем.
Приднестровье неоднократно заявляло, что не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. На прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь 50,46% граждан Молдавии поддержали евроинтеграцию, что показало глубокий раскол в молдавском обществе.
Вопрос статуса Приднестровья остается одним из ключевых в процессе евроинтеграции Молдавии. Регион, где проживает преимущественно русскоязычное население, с 1992 года находится вне контроля Кишинева после вооруженного конфликта. Ранее президент Молдавии Майя Санду подчеркивала сложность вывода российских войск из Приднестровья, а власти Румынии предлагали интеграцию региона по модели автономии, как у Гагаузии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.