В Перми скончался известный журналист Вячеслав Дегтярников. Об этом сообщает региональное отделение Союза журналистов России.
«В результате тяжелого заболевания ушел из жизни наш коллега, друг и профессионал, редактор службы новостей радиовещания МГ „МАГМА“, член правления пермского краевого отделения Союза журналистов России Вячеслав Дегтярников. Вячеслава все знали и знают, как в высшей степени порядочного, доброго и умного человека, профессионала с большой буквы. Он многим в своей жизни помог, и словом, и делом», — указано на сайте пермского отделения Союзжура.
Дегтярников — автор множества громких журналистских расследований. Он работал в газете «Местное время», на телеканалах «Рифей-Пермь» и «Урал-Информ ТВ», возглавлял радиостанцию «Эхо Перми». О месте и времени прощания с журналистом сообщат дополнительно.
