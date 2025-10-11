Назван размер суммы, которую Джиган заплатит при разводе

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова начали процедуру развода после 13 лет брака. При разводе музыкант будет обязан единовременно выплатить бывшей супруге около 1 миллиона рублей. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин.
«Джиган активно педалирует свое еврейское происхождение. По иудейским законам при заключении брака он должен был ей дать ктубу. Следовательно, в случае развода он должен единовременно выплатить ей огромную сумму. Обычно это 1 миллион рублей», — передает слова Бенхина издание «Абзац».
Он подчеркнул, что финансовые обязательства Джигана при разводе будут значительными. По его словам, поскольку в браке родилось четверо детей, музыкант будет обязан выплачивать 50% от своего официального дохода.
