Украинские пограничники изъяли у женщины почти 1 млн долларов

Украинские пограничники обнаружили и изъяли почти 1 миллион долларов у гражданки Украины при попытке вывоза валюты в Румынию. По данным Госпогранслужбы Украины, в пункте пропуска «Порубное» женщина пыталась незаконно провести $970 тысяч, спрятав их в специально оборудованном тайнике в автомобиле Mercedes.
«Во время проверки совместная обзорная группа пограничников и таможенников нашла в моторном отсеке специально оборудованный тайник с 38 пакетами и семью свертками наличных, общая сумма валюты 970 тысяч долларов», — сообщили в Госпогранслужбе Украины. Представители службы уточнили, что гражданка 1990 года рождения не задекларировала крупную сумму наличных, которую перевозила через государственную границу.
Как уточнили в Госпогранслужбе, сейчас по данному факту проводится проверка. Женщине грозит ответственность за нарушение правил перемещения валютных ценностей через государственную границу Украины. Ранее похожий случай произошел в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где 26-летнего мужчину задержали при попытке вывоза семи миллионов рублей наличными в Душанбе без декларации. Тогда на нарушителя завели уголовное дело по статье о контрабанде денежных средств, ему грозил крупный штраф или ограничение свободы.
