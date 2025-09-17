В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали 26-летнего мужчину, который пытался незаконно вывезти семь миллионов рублей наличкой в Душанбе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Мужчину инспекторы остановили на „зеленом“ коридоре в рамках выборочного контроля. В ходе устного опроса он заявил, что не имеет при себе товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Однако при досмотре в его сумке таможенники обнаружили крупную сумму наличных», — пояснили в ведомстве.
За перевозку крупной суммы без декларации на мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Ему грозит штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы наличных либо ограничение свободы до четырех лет.
