07 октября 2025

Зарплата курьеров в ХМАО превысила 135 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Югре продолжает расти спрос на курьеров
В Югре продолжает расти спрос на курьеров Фото:

Средняя зарплата курьеров в Югре превысила 135 тысяч рублей. За третий квартал 2025 года оплата выросла почти на 30%, рассказали URA.RU, аналитики «Авито».

«В Ханты-Мансийском автономном округе для исполнителей на подработке с помесячной оплатой средняя сумма выросла на 28% и составила 136 892 рублей в месяц», — говорится в исследовании. Итоговая зарплата при этом зависит от числа заказов, времени смены и условий. Работникам доплачивают, например, во время высокого спроса или плохой погоды.

По росту интереса работодателей (подработки для курьеров в регионе стало больше на 76%) Югра оказалась на третьем месте по стране. Первые позиции заняли Башкортостан (+84%) и Свердловская область (+77%).

«Одной из самых востребованных курьерских услуг оказалась доставка по городу: ее доля составила 50% от общего спроса. Такой формат удобен и для разовых поручений — например, забрать документы или передать вещи», — уточнили аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью в Югре предлагали стоматологам. По данным публикаций Head Hunter, работодатели обещали им более 200 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя зарплата курьеров в Югре превысила 135 тысяч рублей. За третий квартал 2025 года оплата выросла почти на 30%, рассказали URA.RU, аналитики «Авито». «В Ханты-Мансийском автономном округе для исполнителей на подработке с помесячной оплатой средняя сумма выросла на 28% и составила 136 892 рублей в месяц», — говорится в исследовании. Итоговая зарплата при этом зависит от числа заказов, времени смены и условий. Работникам доплачивают, например, во время высокого спроса или плохой погоды. По росту интереса работодателей (подработки для курьеров в регионе стало больше на 76%) Югра оказалась на третьем месте по стране. Первые позиции заняли Башкортостан (+84%) и Свердловская область (+77%). «Одной из самых востребованных курьерских услуг оказалась доставка по городу: ее доля составила 50% от общего спроса. Такой формат удобен и для разовых поручений — например, забрать документы или передать вещи», — уточнили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью в Югре предлагали стоматологам. По данным публикаций Head Hunter, работодатели обещали им более 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...