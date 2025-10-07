Зарплата курьеров в ХМАО превысила 135 тысяч рублей

Средняя зарплата курьеров в Югре превысила 135 тысяч рублей. За третий квартал 2025 года оплата выросла почти на 30%, рассказали URA.RU, аналитики «Авито».
«В Ханты-Мансийском автономном округе для исполнителей на подработке с помесячной оплатой средняя сумма выросла на 28% и составила 136 892 рублей в месяц», — говорится в исследовании. Итоговая зарплата при этом зависит от числа заказов, времени смены и условий. Работникам доплачивают, например, во время высокого спроса или плохой погоды.
По росту интереса работодателей (подработки для курьеров в регионе стало больше на 76%) Югра оказалась на третьем месте по стране. Первые позиции заняли Башкортостан (+84%) и Свердловская область (+77%).
«Одной из самых востребованных курьерских услуг оказалась доставка по городу: ее доля составила 50% от общего спроса. Такой формат удобен и для разовых поручений — например, забрать документы или передать вещи», — уточнили аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что одни из самых прибыльных вакансий с частичной занятостью в Югре предлагали стоматологам. По данным публикаций Head Hunter, работодатели обещали им более 200 тысяч рублей.
