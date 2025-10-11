Трамп и Зеленский обсудили поставку ракет Tomahawk на Украину

Трамп и Зеленский обсудили поставку Tomahawk в зону СВО
Трамп и Зеленский обсудили поставку Tomahawk в зону СВО

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский обсудили поставки многоцелевых американских ракет Tomahawk в зону СВО. Об этом сообщает портал Axios. Как отмечает издание обсуждение прошло в ходе телефонного разговора двух лидеров. Сам диалог длился около 30 минут. Окончательное решение о по поставкам крылатых ракет пока не принято.

