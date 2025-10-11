Истребители талибов совершили авиаудар по пакистанскому городу

Афганские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор после вооруженных столкновений на границе двух стран. Об этом сообщает новостной портал Tolo News, ссылаясь на данные местных источников. По их информации, атака была совершена истребителями Super Tucano, находящимися на вооружении правительства «Талибана».
«Местные источники сообщили, что сегодня вечером истребители Super Tucano ВВС „Талибана“ нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор», — приводится сообщение портала Tolo News. В публикации уточняется, что авиаудар стал ответом на эскалацию ситуации на приграничной территории.
По данным портала, информация о жертвах и разрушениях в Лахоре уточняется. Местные власти в Пакистане пока не комментировали произошедшее.
Ранее пять военнослужащих Пакистана погибли, еще двое получили ранения в результате вооруженных столкновений на границе с Афганистаном. Инцидент произошел в приграничных районах.
