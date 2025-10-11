Война разгорается между Пакистаном и Афганистаном: онлайн-трансляция

Вооруженные столкновения начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Выстрелы и взрывы слышны в ряде провинций. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции сразу с нескольких направлений. URA.RU ведет прямую трансляцию разгорающейся войны.
00:12 На территории Пакистана захвачен ряд объектов. В результате атак, осуществленных из уездов Мааруф и Шурабак в провинции Кандагар, были заняты десятки пакистанских пограничных блокпостов, передает портал Tolo news.
00:09 Миобороны Афганистана объявило о проведении ударов по территории Пакистана в ответ на ночной обстрел Кабула и провинции Пактика. Атакам подверглись объекты, задействованные для запуска беспилотников на афганскую территорию, а также нарушавшие воздушное пространство страны.
00:04 Тяжелые бои между силами движения «Талибан» и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на границе. Об этом сообщают местные источники. В уезде Бахрамча провинции Гельменд один из форпостов пакистанских военных был взят под контроль талибами.
23:57 Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.