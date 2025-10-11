11 октября 2025

Война разгорается между Пакистаном и Афганистаном: онлайн-трансляция

Tolo news: вдоль линии Дюранда на афганско-пакистанской границе идут тяжелые бои
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Талибы наносят удары по городам Пакистана
Талибы наносят удары по городам Пакистана Фото:

Вооруженные столкновения начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Выстрелы и взрывы слышны в ряде провинций. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции сразу с нескольких направлений. URA.RU ведет прямую трансляцию разгорающейся войны.

00:12 На территории Пакистана захвачен ряд объектов. В результате атак, осуществленных из уездов Мааруф и Шурабак в провинции Кандагар, были заняты десятки пакистанских пограничных блокпостов, передает портал Tolo news.

00:09 Миобороны Афганистана объявило о проведении ударов по территории Пакистана в ответ на ночной обстрел Кабула и провинции Пактика. Атакам подверглись объекты, задействованные для запуска беспилотников на афганскую территорию, а также нарушавшие воздушное пространство страны.

00:04 Тяжелые бои между силами движения «Талибан» и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на границе. Об этом сообщают местные источники. В уезде Бахрамча провинции Гельменд один из форпостов пакистанских военных был взят под контроль талибами.

23:57 Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные столкновения начались на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда. Выстрелы и взрывы слышны в ряде провинций. Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции сразу с нескольких направлений. URA.RU ведет прямую трансляцию разгорающейся войны. 00:12  На территории Пакистана захвачен ряд объектов. В результате атак, осуществленных из уездов Мааруф и Шурабак в провинции Кандагар, были заняты десятки пакистанских пограничных блокпостов, передает портал Tolo news. 00:09 Миобороны Афганистана объявило о проведении ударов по территории Пакистана в ответ на ночной обстрел Кабула и провинции Пактика. Атакам подверглись объекты, задействованные для запуска беспилотников на афганскую территорию, а также нарушавшие воздушное пространство страны. 00:04 Тяжелые бои между силами движения «Талибан» и пакистанской армией начались вдоль всей линии Дюранда на границе. Об этом сообщают местные источники. В уезде Бахрамча провинции Гельменд один из форпостов пакистанских военных был взят под контроль талибами. 23:57 Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор, сообщает новостной портал Tolo News. По его данным, в ходе вооруженных столкновений на границе с Афганистаном погибли пять пакистанских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...