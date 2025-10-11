11 октября 2025

12 военных Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
12 пакистанцев погибли в результате боев на границе с Афганистаном
12 пакистанцев погибли в результате боев на границе с Афганистаном Фото:
новость из сюжета
Война Афганистана и Пакинстана

По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщает портал телеканала TOLO News со ссылкой на собственные источники в регионе.

«По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в столкновениях на границе с Афганистаном», — пишет TOLO News. Информацию передает ТАСС.

В последние недели в приграничных районах между Пакистаном и Афганистаном фиксируется рост напряженности, сопровождающийся регулярными вооруженными инцидентами. Ранее сообщалось о гибели пятерых пакистанских военных и ранении еще двоих в результате подобных столкновений, после чего в регионе были усилены меры безопасности и патрулирование. Официальных комментариев от властей обеих стран по поводу происходящего пока не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в результате столкновений на границе с Афганистаном. Об этом сообщает портал телеканала TOLO News со ссылкой на собственные источники в регионе. «По меньшей мере 12 военнослужащих Пакистана погибли в столкновениях на границе с Афганистаном», — пишет TOLO News. Информацию передает ТАСС. В последние недели в приграничных районах между Пакистаном и Афганистаном фиксируется рост напряженности, сопровождающийся регулярными вооруженными инцидентами. Ранее сообщалось о гибели пятерых пакистанских военных и ранении еще двоих в результате подобных столкновений, после чего в регионе были усилены меры безопасности и патрулирование. Официальных комментариев от властей обеих стран по поводу происходящего пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...