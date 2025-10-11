Работа в офисе: где в Челябинской области платят больше всего

Геодезисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Челябинской области. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито Работа», изучив ситуацию на рынке труда в третьем квартале 2025 года.
«Геодезистам челябинские работодатели готовы были предложить в среднем 195 150 рублей в месяц. Вслед за ними в рейтинге самых доходных профессий расположились инженеры. Их средняя зарплата составила 102 571 рубль, что на 17% выше, чем годом ранее. Эти специалисты, занимающиеся проектированием и обслуживанием оборудования, играют ключевую роль для промышленности региона», — заявили URA.RU в «Авито Работа».
Третье место по уровню дохода заняли менеджеры по продажам с предложением в почти 80 тысяч рублей в месяц. При этом именно менеджеры по продажам оказались и самыми востребованными — для них было открыто больше всего вакансий. Их доход часто складывается из процентов, поэтому может быть значительно выше оклада. На втором месте по спросу работодателей оказались инженеры, а на третьем — бухгалтеры, которым предлагали в среднем около 57,5 тысяч рублей.
Эксперты поясняют, что высокий спрос на геодезистов связан со строительным бумом и крупными инфраструктурными проектами в регионе. В то же время менеджеры по продажам нужны практически в любой сфере — от торговли до IT. Также аналитики отмечают растущий интерес соискателей к таким профессиям, как менеджер по рекламе и офис-менеджер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!