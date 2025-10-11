США рискует поссорится с Британией из-за Китая

Белый дом рассматривает возможность ограничения обмена разведывательной информацией с Великобританией после решения Лондона прекратить уголовное преследование предполагаемых китайских шпионов, сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа. По данным издания, речь идет о деле Кристофера Берри и Кристофера Кэша, обвинявшихся в передаче секретных данных Китаю, которое Королевская прокурорская служба закрыла 15 сентября 2025 года.
«Соединенные Штаты предупреждали союзников о китайской угрозе для нашей общей национальной безопасности с момента первого прихода к власти президента Трампа в 2017 году. Правительство США проявляет осторожность в вопросе обмена разведданными с иностранными правительствами, подвергающимися враждебному принуждению и влиянию. Мы особенно осторожны в юрисдикциях, где наши противники могут действовать безнаказанно», — заявил высокопоставленный представитель администрации Трампа.
Дело Берри и Кэша было возбуждено в апреле 2024 года. Фигурантов обвиняли в нарушении закона о государственной тайне 1911 года, по которому они с декабря 2021 года по февраль 2023 года якобы собирали и передавали материалы, потенциально полезные Китаю. По информации Financial Times, поводом для закрытия дела стало выступление в суде заместителя советника премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Мэттью Коллинса, который отказался назвать КНР «врагом». Издание отмечает, что решение прокуратуры было принято в контексте усилий Лондона сохранить стабильные отношения с Пекином, несмотря на давление со стороны союзников по разведывательному сообществу.
Это решение Лондона было принято на фоне продолжающейся жесткой политики США в отношении Китая. 10 октября 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 100-процентные пошлины на все товары из КНР, что привело к резкому падению криптовалютного рынка. Ранее Трамп уже использовал торговые ограничения для давления на Пекин.
