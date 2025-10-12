В России хотят сделать обязательной примирительную процедуру при разводе

В России примирительная процедура при разводе должна стать обязательной, особенно для семей с детьми. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). Эта инициатива направлена на снижение числа разводов и сохранение дружественных отношений между бывшими супругами.
«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», — заявила Буцкая в интервью агентству ТАСС. Депутат подчеркнула, что медиатор является ключевым звеном, помогающим сторонам договориться, и его роль особенно важна в случаях, когда в семье есть дети.
Буцкая также отметила успешный опыт функционирования службы медиации в Москве. По ее словам, при работе с медиаторами по итогам бракоразводного процесса создается «практически паспорт семьи», где детально прописаны все нюансы, касающиеся детей и других аспектов. Это позволяет даже при распаде семьи избежать вражды между бывшими супругами. Главной же задачей инициативы является сокращение числа разводов и укрепление института семьи в России.
Вопрос сокращения числа разводов и укрепления института семьи в России активно обсуждается на государственном уровне. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам рассмотреть меры по снижению разводов, включая повышение госпошлины, развитие медиации и поддержку семейных ценностей. Первые данные уже показывают снижение числа разводов после увеличения пошлины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.