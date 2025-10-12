Экс-главный кадровик Минобороны Кузнецов пробудет в СИЗО до зимы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бывшему кадровику Минобороны продлили срок содержания под стражей
Бывшему кадровику Минобороны продлили срок содержания под стражей Фото:
новость из сюжета
Главный кадровик Минобороны РФ задержан по подозрению во взятке

Военный суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщил его адвокат Алексей Першин.

«Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — приводит слова Першина ТАСС. Он уточнил, что следствие по делу завершено, а материалы направлены в прокуратуру для утверждения заключения.

Ранее сообщалось, что в мае 2024 года военный суд арестовал Кузнецова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В середине сентября стало известно, что дело генерал-лейтенанта может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в прокуратуру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщил его адвокат Алексей Першин. «Суд продлил срок содержания под стражей генералу Кузнецову до начала декабря», — приводит слова Першина ТАСС. Он уточнил, что следствие по делу завершено, а материалы направлены в прокуратуру для утверждения заключения. Ранее сообщалось, что в мае 2024 года военный суд арестовал Кузнецова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В середине сентября стало известно, что дело генерал-лейтенанта может пополниться эпизодом получения взятки от гендиректора компании «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...